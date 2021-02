Die Übergangsphase von einem Jahr ist fast beendet. Nun teilte das royale Paar seine finale Entscheidung mit, die wenig überraschend ausfiel.

Prinz Harry und Herzogin Meghan, die bereits seit knapp einem Jahr nicht mehr in der ersten Reihe der britischen Royals stehen, werden in Zukunft nicht mehr an den britischen Königshof zurückkehren. Zumindest in offizieller Position. Nach einer 12-monatigen Überprüfungsphase wurde nun bekannt, dass sich das Paar final entschieden hat, nicht mehr als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie tätig sein zu wollen.

Dies fällt wenig überraschend aus, immerhin haben sich Harry und Meghan ein neues Leben in Los Angeles aufgebaut und auch diverse Verträge abgeschlossen, die ihnen ein Einkommen garantieren.

Viel wird sich für das Paar deshalb nicht ändern, jedoch wollte Prinz Harry bis zuletzt auf seine militärischen Titel verzichten. Mit der finalen Entscheidung passiert aber genau das, alle Schirmherrschaften des Paares gehen wieder an Queen Elizabeth zurück, die sie auf die anderen Familienmitglieder verteilen wird.

"Nach Gesprächen mit dem Herzog hat die Königin schriftlich bestätigt, dass es nicht möglich ist, die Verantwortung und Pflichten, die mit einem Leben im öffentlichen Dienst verbunden sind, fortzusetzen, wenn man sich von der Arbeit der königlichen Familie zurückzieht. Die militärischen Ehrenernennungen und königlichen Patronate des Herzogs und der Herzogin werden daher an Ihre Majestät zurückgegeben, bevor sie unter den arbeitenden Mitgliedern der königlichen Familie neu verteilt werden“, heißt es im Wortlaut. Und weiter: "Während alle über ihre Entscheidung traurig sind, bleiben der Herzog und die Herzogin geliebte Familienmitglieder."

(chrile)