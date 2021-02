Auch Afrika setzt auf Sputnik V

(c) REUTERS (SHAMIL ZHUMATOV)

So sieht die Ware aus, die derzeit aus Russland in alle Welt verschifft wird.

Die Afrikanische Union will 300 Millionen Dosen des Vakzins kaufen und im Mai mit der Impfung beginnen.

Afrika will beim Kampf gegen das Coronavirus auch bis zu 300 Millionen Dosen des russischen Sputnik-Impfstoffs einsetzen. Ein entsprechendes Angebot aus Moskau inklusive günstiger Finanzierungsbedingungen liege der Beschaffungskommission der Afrikanischen Union (AVATT) vor, teilte das Gremium am Freitag in einer Erklärung mit.

Die von AVATT bisher schon beschafften 270 Millionen Dosen von den Unternehmen AstraZeneca, Pfizer sowie Johnson & Johnson seien bereits alle von den 55 Mitgliedsstaaten der AU gebucht. Ab Mai würden Impfungen mit Sputnik V-Impfstoffen möglich sein. Die AU-Staaten seien aufgerufen, Bestellungen aufzugeben.

Laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC steht Afrikas Impfoffensive kurz vor dem Start. Die Auslieferung der ersten Million Dosen auf dem Kontinent soll kommende Woche beginnen. Der AstraZeneca-Impfstoff werde an insgesamt 20 Länder gehen, die damit vorrangig ihr Gesundheitspersonal impfen wollen. Afrika stellt rund 3,5 Prozent der weltweit entdeckten Corona-Ansteckungen. Bei den Todesfällen überschritt der Kontinent nun die 100.000er-Schwelle: an den Folgen einer Covid-19-Infektion starben bisher 100.294 Menschen.

