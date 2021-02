Die Koalition einigte sich auf neue Regeln für das Amtsgeheimnis – und das Höchstgericht.

Wien. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Vizekanzler Werner Kogler gaben am Freitag bekannt, dass sie sich beim Thema Informationsfreiheit geeinigt haben. Statt des Entwurfs wurde nur eine Punktation verschickt. Doch auch daraus lässt sich zumindest einiges ablesen. Was bedeutet also die Einigung der Regierung?