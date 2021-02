Ein Jahr Corona: Die Menschen und die Krise

Zwölf Monate sind vergangen, seit die Verbreitung des Coronavirus in Europa begonnen hat. Zwölf Monate, die unser aller Leben verändert haben. Doch während die meisten Menschen sich an das Leben mit der Pandemie gewöhnt haben, gibt es Teile Italiens, in denen die Coronapandemie einer offenen Wunde gleicht. Die Kleinstadt Seriate (rund 25.000 Einwohner), die an die norditalienische Stadt Bergamo angrenzt, ist so ein Fall.

Sie gehörte im März zu den Hotspots der Pandemie. Das Coronavirus hatte sich hier wohl schon über Wochen unbemerkt verbreitet und entfaltete so im März seine tödliche Schlagkraft. Mitten im Zentrum dieses Ausbruchs befand sich Don Mario Carminati (65), Pfarrer in Seriate.

In seiner Gemeinde starben allein im April 150 Menschen, meist am Coronavirus. So viele Gemeindemitglieder sterben normalerweise über ein ganzes Jahr verteilt. Der Ausbruch der Pandemie war für Don Mario auch deshalb vom Tod dominiert, weil seine Kirche zum Zwischenlager für Coronatote wurde, als die städtischen Verbrennungsöfen mit der Menge der Verstorbenen überfordert waren. „Es wird noch sehr lang dauern, bis wir diese Monate verkraftet haben“, sagt Don Mario im Telefonat mit der „Presse“. Bis heute spüre er die Nachbeben des Schreckens in seiner Gemeinde. „Die Menschen, die gestorben sind, fehlen uns jeden Tag.“ Sie fehlten in den Familien, in seiner Gemeinde, in der Stadt. Ihre Abwesenheit sei eine tägliche Erinnerung an das Virus.

Er verlor seinen 34-jährigen Neffen

„Nach der ersten Welle haben viele Menschen versucht, das Virus zu vergessen, so zu tun, als ob alles vorbei sei“, berichtet Don Mario. Doch in seiner Gemeinde sei es stets präsent geblieben. „Ich habe viele meiner Gemeindemitglieder seit einem Jahr nicht mehr gesehen, und zwar nicht, weil sie gestorben sind, sondern weil sie solche Angst vor einer Ansteckung haben, dass sie sich nicht vor die Tür trauen“, erzählt er. Teilweise seien es auch die Familien, die Eltern und Großeltern zur Vorsicht anhielten, bis sie geimpft seien. „Wir können nur hoffen, dass die Impfung die Erleichterung bringt, die wir uns davon versprechen“, so Don Mario.

Seiner Meinung nach werde in Italien auch zu wenig über die Spätfolgen von Corona-Infektionen gesprochen. Viele seiner älteren Gemeindemitglieder klagten über anhaltende Müdigkeit, die fast einer Depression ähnle, Herz-, Lungen- oder gar neurologische Probleme.

Auch in seinem persönlichen Umfeld hat das Virus ein Opfer gefordert. Zwar fing sich Don Mario nicht das Virus ein, doch er verlor seinen Neffen: Der 34-jährige Sohn seiner Schwester sei nach fünfmonatiger Erkrankung im August gestorben.

Reges Interesse an Messe im Internet

Zum Glück verläuft die zweite Welle bisher ruhig, ob es nun an Herdenimmunität oder an gesteigerter Vorsicht liegt, vermag niemand zu sagen. Aber: „Seit dem Herbst ist nur ein weiteres Gemeindemitglied an Corona gestorben“, berichtet Don Mario, die Erleichterung in seiner Stimme ist zu hören.

Auch wenn er über seine Kirche spricht, die vor wenigen Monaten noch Hunderte Särge beherbergte, klingt er hoffnungsvoll: „Die Gottesdienste finden nun im Internet statt.“ Gerade hätten sie eine neue Kamera installiert, die Predigten live ins Internet übertrage. Abend für Abend schalteten sich Hunderte zu – mehr als vor der Pandemie zu den Gottesdiensten gekommen sind.