Pikante Essigzwieberln in Weinsud

Das Rezept stammt aus der Vorratsbibel von Ingrid Pernkopf und Willi Haider (Pichler Verlag, 2014).

Zutaten: 1 1/2 kg kleine Zwiebeln oder Schalotten, Salzwasser zum Kochen (auf 1L Kochwasser ca. 10–20g Salz), 4 Knoblauchzehen, 400ml Weißweinessig (6%), 500ml Weißwein, 250g Feinkristallzucker, 70ml Wasser, 2 EL Salz, 3 Lorbeerblätter, 1 TL weiße Pfefferkörner, 1 TL Senfkörner, 1 EL getrockneter Estragon

Zubereitung: Geschälte Zwiebeln und Knoblauch in kochendes Salzwasser geben und 10–15 Minuten je nach Größe darin garen. Mit einem Lochschöpfer herausnehmen und gut abtropfen lassen. Wein, 70ml Wasser und die restlichen Zutaten (außer Estragon, Zwiebeln und Knoblauch) vermischen und aufkochen lassen, bis sich der Zucker gelöst hat, und dann abseihen. Zwiebel, Knoblauch sowie Estragonblätter in vorbereitete Gläser schichten und mit dem Sud übergießen. Am nächsten Tag den Sud nochmals abgießen, aufkochen und wieder über Zwiebel, Knoblauch und Estragon gießen. Gläser sofort verschließen.

Garnierung: Radieschen oder anderes Gemüse kann ebenfalls nach dieser Methode eingekocht werden.