Das Grande Finale, noch einmal in Rot-weiß-rot

Auf der geschichtsträchtigen Drusciè setzt der junge Adrian Pertl den silbernen ÖSV-Schlusspunkt. Österreichs Skisport ist zumindest in Cortina wieder obenauf und kann das Kapitel Marcel Hirscher endgültig beenden.

Eine Ski-WM unter Pandemie-Bedingungen sei ein episches Abenteuer, mit diesen Worten verabschiedeten sich die Veranstalter in Cortina. Sie haben es gemeistert. Nach holprigem Start, einigen Aufregern und immer packender werdenden Rennen ging am Sonntag auch das Grande Finale der 46. alpinen Ski-WM beim offenbar immerwährenden Prachtwetter unter der Tofane in Szene. Aus österreichischer Sicht schloss sich mit der abschließenden Slalom-Medaille ein Kreis.

Adrian Pertl, 24-jähriges Slalom-Ass aus Reichenau in Kärnten, und gerade noch ins ÖSV-Aufgebot gerutscht, fuhr sensationell zu WM-Silber. „Das ist gerade viel auf einmal. Ich wusste, ich habe nichts zu verlieren. So bin ich zweimal gefahren.“ Die Härteprüfung, das WM-Finale als Halbzeitführender in Angriff zu nehmen („Das war nicht einfach am Start“), meisterte Pertl mit der Gelassenheit, die auch Landsmann Marco Schwarz (auf Medaillenkurs ausgeschieden) in Cortina ausgemacht hat.

Gesetzt wurde der rot-weiß-rote WM-Schlusspunkt auf der Piste Drusciè, wo Toni Sailer 1956 den Olympia-Slalom gewonnen und die Erfolgsgeschichte des heimischen Skisports begründet hatte.

Pertl in Cortina. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der ÖSV wollte sechs bis acht Medaillen, geworden sind es acht, aber fünf davon in Gold. Nach Platz vier in Are 2019 ist Österreich wieder Topnation im Medaillenspiegel, der Rekord für die bisher erfolgreichste WM (Chamonix 1962, sechsmal Gold) wurde nur knapp verpasst. Eine Bilanz, die die Erwartungen an die zuletzt geschwächte Skination übertroffen hat. Nicht einmal mit Marcel Hischer gab es öfter Gold bei einer WM. Cortina ist damit der Schlussstrich unter das Kapitel Hirscher.

Katharina Liensberger hat diese WM als neuer Star des Sports verlassen. Auf Parallel-Titel und Riesentorlauf-Bronze folgte am Samstag Slalom-Gold. War Cortina die Geburtsstunde einer neuen Seriensiegerin? Technik und mentale Stärke dafür hat die 23-Jährige. Damenchefcoach Christian Mitter bleibt vorsichtig. „Es geht alles so schnell. Man kann nie sagen, dass jetzt eine lange Dominanz kommt. Jetzt schauen wir, was man noch besser machen kann, weil es war auch nicht alles perfekt.“

Mikaela Shiffrin nahm zwar „nur“ einen WM-Titel mit nach Hause (Kombination), doch die US-Amerikanerin hat in all ihren vier Rennen in Cortina eine Medaille eingefahren. Sie ist die erste Rennläuferin, die bei fünf Weltmeisterschaften in Folge triumphiert hat – mit 25 Jahren wohlgemerkt.

Die Schweiz hat Superstars, die bei der WM abräumten, und wird heuer wohl erneut den Nationencup gewinnen. Doch in Cortina gab es zu viele Ausfälle, vor allem im so starken Herren-Riesentorlauf-Team (drei von vier schieden aus). Auch in Super-G und Slalom erwischte es mehrere Eidgenossen.

Überraschungsmann der WM ist Mathieu Faivre, 29, mit Parallel- und RTL-Gold. Zuvor war ihm erst ein Weltcupsieg gelungen, vor über vier Jahren. Die Grande Nation feiert ihren ersten Doppelweltmeister seit Jean-Claude Killy.

Freud und Leid regierten bei Gastgeber Italien. Den Speed-Stars gelang nichts Zählbares, das starke Damenteam scheiterte in der Paradedisziplin Riesentorlauf. Marta Bassino holte zumindest Parallel-Gold, Luca De Aliprandini überraschte mit RTL-Silber.

[R80AU]