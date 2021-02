Frohnatur auf dem Schießstand

Lisa Hauser, 27, lief bei der WM in Pokljuka als erste Österreicherin zu Gold. Dass die Tirolerin überhaupt Skijägerin wurde, war Zufall – und den gilt es jetzt, für die Zukunft zu nützen.

Was lange als schier unvorstellbar und eigentlich unmöglich galt, wurde am Sonntag traumhafte Wirklichkeit: Eine Österreicherin gewann Gold bei der Biathlon-WM. Die Tirolerin Lisa Hauser, 27, setzte sich bei den Titelkämpfen in Pokljuka gegen die Übermächte aus Norwegen, Russland, Deutschland oder Schweden durch. Die ÖSV-Läuferin aus Reith bei Kitzbühel stürmte zu historischem Gold im Massenstart, sie gewann überlegen und ohne Fehlschuss bzw. Strafrunde vor Ingrid Landmark Tandrevold und Tiril Eckhoff (beide NOR).