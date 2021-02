EU berät über neue Sanktionen gegen Russland

Die EU-Chefdiplomaten befassen sich am Montag mit weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland. Die EU dürfe Verstöße gegen Menschenrechte nicht dulden, so Luxemburgs Außenminister. Russland werde „vorbereitet sein, zu antworten“.

Vor Beratungen der EU-Außenminister am Montag hat der luxemburgische Chefdiplomat Jean Asselborn neue Sanktionen gegen Russland wegen des Falls des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny angekündigt. Die EU dürfe Verstöße gegen Menschenrechte nicht dulden, sagte Asselborn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagsausgabe): "Appeasement wird es in dieser Sache nicht geben." Unter "Appeasement" wird in der Diplomatensprache eine Politik der Konzessionen und Beschwichtigung verstanden.

Asselborn betonte, die neuen Sanktionen müssten "gerichtsfest" sein, damit sie "uns nicht vor dem Europäischen Gerichtshof auf die Füße fallen". Zugleich zeigte sich der luxemburgische Außenminister skeptisch, dass die neuen Sanktionen in Russland Wirkung zeigen werden. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland seien seit der Krim-Annexion von 2014 in einer schweren Krise. "Leider scheint es, als hätten wir den Tiefpunkt noch nicht erreicht", sagte Asselborn.

Die EU-Außenminister wollen am Montag nach Angaben von Diplomaten einen politischen Grundsatzbeschluss über neue Sanktionen gegen Russland fällen. Konkret sollen die Strafmaßnahmen erst später ausgearbeitet werden. Die EU will dabei aber erstmals ihr neues Sanktionsregime zu Menschenrechtsverletzungen nutzen. Auch Österreich würde neue Sanktionen gegen Russland unterstützen.

Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow warnt die Europäer vor neuen Sanktionen gegen sein Land wegen der jüngsten Entwicklungen im Fall Nawalny: "Ich möchte nicht darüber spekulieren, ob unsere Partner eine neue Runde illegitimer einseitiger restriktiver Maßnahmen gegen mein Land einleiten werden. Wenn und falls das passiert, werden wir vorbereitet sein zu antworten", sagte er "Welt" kurz vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. "In jedem Fall werden Russlands Maßnahmen auf Fakten und Analyse und nicht auf Vermutungen und Emotionen basieren", kündigte der Diplomat an.

Nawalny muss zweieinhalb Jahre in Haft

Anlass der erwarteten neuen Sanktionen sind die Festnahme Nawalnys und das massive Vorgehen gegen Demonstranten, die für ihn auf die Straße gegangen sind. Am Samstag hatte ein Moskauer Gericht die Verurteilung Nawalnys zu rund zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager bestätigt. Zudem wurde der prominente Gegner von Staatschef Wladimir Putin in einem anderen Verfahren wegen Verleumdung eines Weltkriegsveteranen zu einer Geldstrafe von umgerechnet 9.500 Euro verurteilt.

Nawalny war unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland im Jänner festgenommen worden. In Deutschland war der Kreml-Kritiker nach einem im August auf ihn verübten Giftanschlag behandelt worden. Nawalny werden von der russischen Justiz Verstöße gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen. Anfang Februar wurde deshalb seine Bewährungsstrafe zu der Haft in einem Straflager umgewandelt. Seine Berufung gegen dieses Urteil wurde nun zurückgewiesen.

Thema des Außenminister-Treffens ist auch die Lage in Myanmar. Am Rande der EU-Beratungen ist zudem eine Videoschaltung mit dem neuen US-Außenminister Antony Blinken geplant. Für Österreich wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zu den Gesprächen erwartet.

(APA/AFP)