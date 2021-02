Neues Amazon-Verteilzentrum in Wien in Betrieb

Waren können noch am selben Tag in der Stadt weiterverteilt werden.

Das neue Verteilzentrum von Amazon für den Großraum Wien ist in der letzten Woche in Betrieb genommen worden. Das berichtet der Projektentwickler Go Asset in einer Aussendung. Bei der Immobilie handelt es sich um eine 6000 Quadratmeter große Halle, plus Büroflächen. Die Immobilie in der Schemmerlstraße im 11. Wiener Gemeindebezirk diene als reine Umschlagsfläche - die Waren werden in der Früh geliefert und noch am selben Tag in der Stadt weiter verteilt.

Das neueste Verteilzentrum von Amazon in Österreich wurde auf

einer Industriebrache errichtet, es wurden dafür keine neuen Flächen

versiegelt, heißt es.

Amazon betreibt bereits ein Paket-Verteilzentrum in Wien Liesing, auf einer Fläche von 7900 Quadratmetern, im Herbst 2018 hatte Amazon sein erstes Paket-Verteilzentrum in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) eröffnet.

(red./apa)