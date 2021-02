Teuerster Whisky der Welt kommt unter den Hammer

Es handelt sich dabei um die 0,75-Liter-Flasche "The Macallan 1926 Fine and Rare". Die Versteigerung endet heute Abend im schottischen Perth.

Der teuerste Whisky der Welt könnte bald den eigenen Rekord brechen. Am Montagabend (22. Februar) endet die Versteigerung im schottischen Perth. Anschließend will das Auktionshaus Whisky Auctioneer bekanntgeben, welchen Preis die 0,75-Liter-Flasche "The Macallan 1926 Fine and Rare" erzielt hat. Im Herbst 2019 war eine Abfüllung aus demselben Fass für knapp 1,5 Millionen Pfund (heute 1,73 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen.

Der Whisky stammt aus einem legendären Vorrat, für Liebhaber ist es der "heilige Gral". "Es gibt außerordentliche Fässer von Macallan, und es gibt Fass Nummer 263", betont Whisky Auctioneer auf seiner Internetseite. Es sei schwierig, "den richtigen Superlativ für dieses europäische Eichenfass zu finden, das vor fast 100 Jahren gefüllt wurde" - vielleicht sei es einfach perfekt. Im Jahr 1986 wurden insgesamt 40 Flaschen von dem Fass abgefüllt, davon tragen nur 14 das ikonische Fine-and Rare-Etikett.

„The Perfect Collection"

Die Spirituose gehört zu einer Sammlung von insgesamt 3900 Flaschen, die der US-Unternehmer Richard Gooding zusammengestellt hatte. Er war über Jahrzehnte immer wieder nach Schottland gereist und hatte Flaschen von fast allen Whisky-Brennereien erstanden.

Angeboten werden nun mehr als 1900 Flaschen. Darunter sind auch eine Abfüllung der mittlerweile geschlossenen Brennerei Dallas Dhu von 1921 und viele weitere Macallans, die ebenfalls für weit mehr als je 10.000 Pfund verkauft werden dürften. Die Auktion läuft seit dem 12. Februar und nennt sich "The Perfect Collection - Part Two", also "Die perfekte Kollektion - Teil Zwei". Der zweite Teil ist es deshalb, weil es vor rund einem Jahr bereits eine erste Auktion mit Flaschen derselben Sammlung gab. Damals wurde ein Gesamtpreis von 3,2 Millionen Pfund erzielt.

(APA/dpa)