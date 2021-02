Die Iraner spielen Katz und Maus

In Brüssel konferierten die EU-Außenminister mit US-Kollegen Antony Blinken über Kompromiss mit Teheran. Im Iran begehren die Hardliner auf.

Der Kompromiss im Streit um die Arbeit der Atominspekteure im Iran gibt der internationalen Diplomatie drei Monate Zeit für einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Teheran und dem Westen. Darüber berieten die EU-Außenminister am Montag auch in Brüssel mit Antony Blinken, ihrem aus Washington per Video zuschalteten Kollegen. Doch die Erfolgsaussichten sind unsicher.