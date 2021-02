Die Finanzmärkte rechnen mit einer steigenden Teuerungsrate. Die Rohstoffpreise ziehen an, und auch bei den Renditen für Anleihen sieht man Mehrmonatshochs.

Wien. In Europa sieht man sie noch nicht, in den USA nur bis zu einem gewissen Grad: die Inflation. Dennoch wächst an den Finanzmärkten die Sorge, dass es zu anziehenden Teuerungsraten infolge einer Konjunkturerholung kommt. Quer über den Globus spiegelt sich diese Angst in steigenden Rohstoffpreisen und höheren Anleihenrenditen wider.