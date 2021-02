US-Ökonom Baldwin: „Coronaschock war gut verkraftbar“

Die Coronapandemie werde die Globalisierung nicht verändern, sagt der ehemalige Berater von US-Präsident Bush sen. Richard Baldwin. Nur Medikamente werden künftig wie Lebensmittel behandelt werden.

Wien. Was wird von Corona bleiben? Auch wenn die Krise noch andauert, können in vielen Bereichen schon Trends und Entwicklungen abgesehen werden. So gilt als unbestritten, dass die Digitalisierung der Arbeit – Stichwort Home-Office – auch ohne Kontaktbeschränkungen weitergehen wird. Aber wie sieht es mit den internationalen Lieferketten aus? Lockdowns und Grenzkontrollen zeigen, dass diese wesentlich anfälliger für Unterbrechungen sind, als viele gedacht haben.