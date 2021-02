Der Ärger über die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist auch in der Wiener VP groß, niemand stellt Blümel in Frage.

Die Wiener ÖVP ist die größte und derzeit einzig existente Oppositionspartei in Wien – nachdem die Grünen ihren Rauswurf aus der Rathauskoalition erst verschmerzen müssen, und die Freiheitlichen nach ihrem Wahldebakel am 11. Oktober noch paralysiert sind. Am Montag startete die Landespartei von Gernot Blümel den nächsten Angriff auf die rot-pinke Rathausregierung.