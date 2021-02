CA Immo: Aggregate will angeblich Gegenangebot zu Starwood machen

Finanzinvestor Aggregate will mindestens 36 Euro je Aktie bieten.

Nachdem der US-Großaktionär Starwood Capital, der bei der CA Immo seinen 29,99-Prozent-Anteil aufstocken will, am Montag sein Pflichtangebot veröffentlicht hat, will nun die Aggregate Holding des österreichischen Investors Günther Walcher ein Gegenangebot machen. Aggregate könnte noch in diesem Monat mindestens 36 Euro pro Aktie bieten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg "mit der Sache vertraute" Informanten. Die CA Immo wäre damit rund 3,6 Milliarden Euro wert.

Das bis 9. April laufende Pflichtangebot von Starwood lautet auf 34,44 Euro je Aktie - weniger als der aktuelle Kurs von 35,70 Euro. Anders als Starwood wolle Aggregate nur einen begrenzten Anteil an der CA Immo erwerben, heißt es in dem Bericht.

(APA/Reuters)