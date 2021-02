Rapper Jay-Z verkauft Hälfte seiner Champagnerfirma an LVMH

Dem Rapper war es gelungen, mit seiner Marke „Ace of Spades“ neue Kundengruppen für hochpreisigen Champagner zu erschließen.

Der US-Rapper Jay-Z hat die Hälfte seiner Anteile an der Champagnermarke Armand de Brignac wieder verkauft - an den französischen Luxusgüterkonzern LVMH, der unter anderem die berühmten Champagnermarken Moët & Chandon oder Dom Perignon im Portfolio hat. LVMH übernehme zudem den weltweiten Vertrieb für Armand de Brignac, teilte LVMH-Manager Philippe Schaus am Montag mit. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt. Jay-Z erklärte, die neue Partnerschaft habe "sich die ganze Zeit altvertraut angefühlt".

Jay-Z hatte die kleine Kelterei in der französischen Champagne im Jahr 2014 gekauft. Er hatte die Premiummarke - ausgeschenkt in charakteristischen Metallflaschen mit einem Pik-As-Logo und daher auch Ace of Spades genannt - schon im Jahr 2006 entdeckt und öffentlichkeitswirksam in seinem Musikvideo "Show Me What You Got" präsentiert. 2019 wurden weltweit rund 500.000 Flaschen verkauft - 2020 brach der Absatz wegen der Coronapandemie ein.

Jay-Z ist der erste Rap-Milliardär der Geschichte. Er ist mit der R&B-Diva Beyonce verheiratet.

(APA/AFP)