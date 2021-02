Die „Eiserne Lady“ des Schanzentisches

Skispringerin Eva Pinkelnig, lässt sich weder von schweren Stürzen, Gehirnerschütterungen noch einem Milzriss aufhalten. Die Vorarlbergerin, 32, steht immer wieder auf, springt weiter und lacht. Über WM, Playboy-Fotos, Zitterbalken – und schwarzen Humor.

Schmerz und Aufschrei wird Eva Pinkelnig nie vergessen. Am 3. Dezember des Vorjahres war die Vorarlbergerin, 32, beim Training in Seefeld schwer gestürzt. Die Skispringerin zog sich einen Milzriss zu und musste im LKH Innsbruck notoperiert werden. Die Ärzte sagten, dass sie „irgendwann“ wieder springen könne. Doch die Nordische WM in Oberstdorf, ihr großes Saisonziel, stand da vollkommen in den Sternen. Es wurde trotzdem nur kurz ruhig um die quirlige Freizeit-Pädagogin und Heeressportlerin aus Hard am Bodensee.