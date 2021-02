Wer in Wien womit geimpft wird – und wer nicht

Medizinisches Personal sowie Bewohner von Wiener Alten- und Pflegeheimen werden am Ende der Woche zumindest die erste Teilimpfung erhalten haben.

123.842 Impfstoffdosen – hauptsächlich von Biontech/Pfizer – wurden bisher verabreicht, der Großteil an Personen unter 65 Jahren.

508.000 Menschen wurden in Österreich bisher geimpft, 200.000 von ihnen bereits zweimal. Das entspricht 3,46 Prozent der Bevölkerung mit einer und 2,24 Prozent mit zwei Teilimpfungen. Bei den allermeisten Impfungen kam der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz, weil dieser als erstes zugelassen wurde und am schnellsten in höherer Zahl verfügbar war. Der Großteil der Dosen mit knapp 25 Prozent ging nach Wien.