Die Mieterhöhung fällt heuer aus

Alle zwei Jahre werden Richtwertmieten an die Inflation angepasst. Aber nicht in diesem Jahr. Die Regierung will die Erhöhung aussetzen. Vermieter kritisieren den Schritt heftig.

3,01 Prozent mehr hätten die Mieter zahlen müssen, wenn am 1. April die Miet-Richtwert-Erhöhung gekommen wäre. Doch die Regierung will diese heuer aussetzen. Ein entsprechender Antrag wird in der Nationalratssitzung am heutigen Mittwoch gestellt. Zuvor hatten das auch die SPÖ-Parteivorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, und die Arbeiterkammer gefordert.