Warum es in Spanien noch ein Publikum gibt

Fast als einziges EU-Land hält Spanien seine Kinos, Theater, Opernhäuser und Konzertsäle seit vorigem Sommer geöffnet. Wie kam es zu diesem Sonderweg?

Es ist eine Wohltat, hier vor Ihnen zu stehen. Von ganzem Herzen preise ich die großen Anstrengungen, die man in diesem Land macht, um die Kultur zu verteidigen.“ Mit der Hand an der Brust und Pathos in der Stimme hat sich jüngst der mexikanische Tenor Javier Camarena von der Bühne des Teatro Real in Madrid aus an sein Publikum gewandt – nicht an eine anonyme Masse, die zu Hause eine Aufzeichnung streamt, sondern an 1200 leibhaftig anwesende Musikfreunde. Direkt vor ihm sind sie gesessen, im Parkett und in den Logen, wenn auch mit Maske und Abstand, und mit dem Mantel auf dem Nachbarsitz, weil die Garderobe ebenso wenig in Betrieb ist wie das Buffet für die Pause. Aber das Wunderding Oper findet statt, wie eh und je.