Die Kurzarbeit geht in die Verlängerung, sie soll die Arbeitsplätze in den Firmen retten. Aber was, wenn Unternehmen nicht mehr sicher sind, ob sie das schaffen können?

Wien. Die Corona-Kurzarbeit wird nochmals verlängert – die entsprechende Regelung steht für heute, Mittwoch, auf der Agenda des Nationalrats. Gravierende Änderungen gegenüber den derzeitigen Bestimmungen sind nicht geplant, das bisherige Modell soll im Wesentlichen für weitere drei Monate, bis Ende Juni, beibehalten werden.