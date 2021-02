Nun ist es fix: ÖFB-Frauen für EM 2022 qualifiziert

Österreich löst als einer der drei besten Gruppenzweiten ein Fixticket für die EM-Endrunde 2022 in England.

Seit Freitag war es so gut wie sicher, am Dienstag wurde es amtlich: Österreichs Frauen-Nationalteam ist bei der EM-Endrunde 2022 in England dabei. Da Portugal sein abschließendes Qualifikationsspiel in Zypern nicht mit 14 Toren Unterschied, sondern 2:0 gewann, haben die ÖFB-Frauen als einer der drei besten Gruppenzweiten einen EM-Startplatz sicher.

„Das Team hat sich das direkte EM-Ticket nach der besten Qualifikation aller Zeiten verdient. Die neuerliche EM-Teilnahme ist für ein kleines Fußballland wie Österreich extrem hoch einzuschätzen“, erklärte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, die im Sommer Dominik Thalhammer nachgefolgt ist. In der Qualifikation gab es nur gegen Gruppensieger Frankreich Punktverluste (0:0, 0:3), in den übrigen sechs Partien Siege ohne Gegentor. „Das erste Mal etwas zu erreichen, ist vom Gefühl her wunderschön. Aber es zu wiederholen, ist eine unglaubliche Bestätigung – von viel, viel jahrelanger Arbeit“, betonte Bayern-Abwehrspielerin Carina Wenninger.

Für die Österreicherinnen ist es die zweite EM-Teilnahme in Folge. 2017 stürmten sie in den Niederlanden bis ins Halbfinale (Niederlage im Elfmeterschießen gegen Dänemark). Damals war Fuhrmann als Co-Trainerin bereits dabei, auch der Stamm des damaligen Teams ist bis auf Nina Burger (Rücktritt) nach wie vor aktiv.

Die EM in England wurde wegen der Verschiebung des Männer-Turniers ebenfalls um ein Jahr auf 2022 verlegt (6. bis 31. Juli), und soll dem Frauen-Fußball ähnlich der WM 2019 in Frankreich den nächsten Push geben. So wird das Finale im berühmten Wembley-Stadion in London (90.000 Plätze) ausgetragen.

(red/APA)