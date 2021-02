Vision des Neustarts für Breitensportler

Wann können Hobbysportler wieder trainieren, sind Sportplätze wieder offen? Am Freitag steigt ein Gipfel dazu in Wien. Und Verbände wie ÖFB und ÖTV schrieben Minsiter Anschober bereits einen „Offenen Brief“. Ob das hilft?

Wien. Österreichs Breitensport und Kinder sind die Verlierer dieser Pandemie. Seit einem Jahr steht – bis auf den Profibetrieb – der organisierte Sport still. Welche Rolle Sport und Bewegung in Österreichs Politik spielen, muss nicht gesondert betont werden. Was seit jeher jedoch gepflegt übersehen wird, sind soziale Aspekte und Folgen für die Gesundheit.