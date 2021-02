Golf-Star Tiger Woods wurde wegen Knochenbrüchen an Bein und Knöchel operiert. Unklar ist weiter die Unfallursache: War der 45-Jährige viel zu schnell unterwegs?

Aufatmen nach dem Horror-Crash von Tiger Woods am Dienstagmorgen (Ortszeit) bei Los Angeles. Der US-Golfprofi wurde erfolgreich operiert, ist „wach, ansprechbar und erholt sich nun in seinem Zimmer“, wie aus einem Posting auf seinem offiziellen Twitter-Account hervorgeht. Darin schilderte der behandelnde Arzt die Schwere der Verletzungen, die Woods bei dem Überschlag mit seinem Auto davon getragen hat.

„Offene Trümmerbrüche, die den oberen und unteren Teil des Schien- und Wadenbeins betroffen haben, wurden durch einen Stab im Schienbein stabilisiert“, schreibt Anish Mahajan. Weitere Knochenverletzungen im Fuß und Knöchel seien mit einer Kombination aus Schrauben und Pins stabilisiert worden. Ob Woods nur am rechten Bein oder, wie von den Behörden zuvor angegeben, doch an beiden Beinen verletzt wurde, ging aus der Stellungnahme nicht hervor.

Ermittlungen zur Unfallursache

Noch ist unklar, warum Woods mit seinem Wagen von der Straße abkam. Offiziellen Polizeiangaben zufolge ist der Hawthorne Boulevard rund 40 km südlich von Los Angeles eine bekannte Unfallstelle, zumeist wegen überhöhter Geschwindigkeit. Erlaubt sind dort umgerechnet rund 70 km/h.

„Es wird Tage oder Wochen dauern, bis alles ermittelt ist“, sagte der zuständige Sheriff Alex Villanueva. Woods sei mit „einer vergleichsweise höheren Geschwindigkeit als normal“ unterwegs gewesen und habe großes Glück gehabt. „Vorne und hinten war alles kaputt, aber der Innenraum war weitestgehend unbeschädigt. Das war das Polster, ansonsten wäre es tödlich gewesen“, sagte Villanueva über das demolierte Auto.

Laut US-Medien sollte Woods am Dienstagmorgen unter anderem Football-Star Drew Brees Golf-Stunden geben, es war extra ein TV-Team für einen Dreh gebucht. Dazu sollte er um 7.30 Uhr am Riviera Country Club in Pacific Palisades sein. Für die Fahrt vom Hotel hätte Woods rund eine Stunde gebraucht, verließ dieses jedoch erst gegen 7 Uhr.

Das demolierte Unfallauto imago images/ZUMA Wire

(red/APA)