Südafrika-Cluster: Ausreisetestpflicht für Zillertaler Ort Mayrhofen

Auch Schulen und der Handel bleiben wegen der Ausbreitung der Südafrika-Variante zu. In dem stark betroffenen Kärntner Bezirk Hermagor wird eine Quarantäne derzeit ausgeschlossen.

Die Tiroler Gemeinde Mayrhofen im Zillertal kann man nur noch mit einem negativen Coronatest verlassen. Dazu hat sich der Krisenstab entschlossen, der Mittwochvormittag über etwaige Quarantäne-Maßnahmen beriet. In dem Tiroler Ort im Bezirk Schwaz hatte sich ein neuer Cluster aus Fällen der Südafrika-Mutante gebildet.

Ab Samstag bis Mittwoch darf der Ort somit nur noch mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, verlassen werden. Zudem bleiben der Kindergarten und die Schulen geschlossen. Auch der Handel bleibt von Samstag bis Mittwoch bis auf die Grundversorger zu, teilte das Land am Mittwoch mit.

Platter war gegen Quarantäne

Landeshauptmann Günther Platter hatte sich bisher stets gegen eine Quarantäne in Tirol ausgesprochen. Auch bei einem Interview am Mittwochmorgen im Ö1-Morgenjournal war davon noch keine Rede, sondern von einem „Bündel an Maßnahmen“, die angesichts des neuen Clusters bereits eingesetzt worden seien, so der Landeshauptmann. Dazu gehöre etwa die Isolierung der betroffenen Personen und eine „hervorragende Nachverfolgung.“

Nun wurden jedoch schneller als gedacht Konsequenzen gezogen. Zuletzt waren in Mayrhofen 17 Verdachtsfälle auf die südafrikanische Virusmutation aufgetreten. Zwei der Südafrika-Verdachtsfälle waren im Kindergarten bzw. in der Mittelschule aufgetreten. Mit Stand Mittwochvormittag lag in Mayrhofen für 42 Personen ein positives Testergebnis vor.

Keine Quarantäne in Hermagor

Problematische Zahlen gibt es auch in Kärnten. Im Bezirk Hermagor ist die Sieben-Tages-Inzidenz von über 500 in der vergangenen Woche auf 614,8 am Dienstag gestiegen. Damit ist der Kärntner Bezirk einen mehr als viermal so hohen Wert wie Österreich (133,4 am Dienstag) auf und liegt mit Abstand auf Platz eins der Inzidenz-Hitliste in Österreich. Der niederösterreichische Bezirk Wr. Neustadt mit der zweithöchsten Inzidenz liegt bei 360,1, dahinter folgt Jennersdorf im Burgenland mit 280,8.

Angesichts der hohen Zahlen hatte Gebi Mair, Klubobmann der Tiroler Grünen, am Dienstag eine Testpflicht für die Einreise von Kärnten nach Osttirol gefordert, ähnlich den bereits verpflichtenden Ausreisetests aus Nordtirol. Weder dieser Vorschlag noch eine Quarantäne ist derzeit am Tisch. Das sagte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser am Dienstagabend im ORF-Report aus: „Eine Quarantäne steht nicht im Raum, weil ich denke, dass die elf plus eine Maßnahme in den nächsten Tagen wirken werden.“

Pandemiemüdigkeit

Die Maßnahmen für den Bezirk waren vergangenen Woche beschlossen worden. So endet etwa eine Quarantäne nicht mehr automatisch, sondern mit einem negativen Coronatest. Schwerpunktkontrollen in Hotellerie und Gastronomie wurden verstärkt, in Skigebieten müssen Besucher seit Samstag einen negativen Test vorlegen, auch das Contact Tracing wurde intensiviert. Zudem wurden neue Testkapazitäten geschaffen. „Die Testdisziplin wird besser“, sagte Platter. Er gehe davon aus, dass die Maßnahmen „in den nächsten Tagen“ wirken werden, schon jetzt würden sich die Zahlen „einschleifen“.

Warum genau in Hermagor die Zahlen so in die Höhe schossen, ist nicht restlos geklärt. Jedenfalls habe die Polizei schon Anfang Februar eine gewisse Pandemiemüdigkeit festgestellt. Menschen verzichteten bei Fahrgemeinschaften auf Masken, es gab laut Informationen des Landes Familienfeiern, Freizeitaktivitäten und illegal geöffnete Landgasthäuser. Die meisten Infizierten steckten sich mit der britischen Variante B.1.1.7 an.

(APA/red.)