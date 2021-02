Kalter Krieg zwischen Brüssel und AstraZeneca

Bricht der Impfstoffhersteller seinen Vertrag? Die Staats- und Regierungschefs debattieren das heute bei ihrem Gipfel. Ungemach naht auch vom EU-Wiederaufbaufonds, da hilft kein Rollkragenpulli. Und wie domptiert man Diktatoren? Das Brüssel-Briefing.

„Erst nach der Viehmesse kann man die Kuhfladen zählen": mit diesem würzigen Bonmot aus dem französischen Volksmund pflegte Jacques Chirac seine Maxime zu illustrieren, wonach man die Wirksamkeit politischer Entscheidungen erst beurteilen sollte, wenn sie ihre volle Tragweite entfalten konnten. Gewissermaßen trifft das auch auf die Impfkampagne der EU zu: gewiss, der Anfang der kollektiven Immunisierung verläuft enttäuschend. Doch schon in einem Monat dürfte die Union, bildlich gesprochen, in Impfstoffen schwimmen. 300 Millionen Dosen erwarte die EU im zweiten Quartal, sagte Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Kommission, am Dienstag nach Ende des Rates Allgemeine Angelegenheiten. Denn soviel haben die Hersteller vertraglich zugesichert. Das sollte halten, denn: pacta sunt servanda.



Dürfte, erwarte, sollte: damit wären wir mitten im Kern dieses ersten Brüssel-Briefings, im Rahmen dessen ich von nun an donnerstags aus der EU-Hauptstadt darüber berichten werde, was die Entscheider hier bewegt.