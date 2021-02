Anti-Abschiebe-Protest verursacht Megastau – unser einziges Problem?

Am Dienstag wurden 45 Männer nach Afghanistan abgeschoben. Zwischen Wien und Kabul liegen 5500 km. Die katastrophale Lage dort betrifft uns trotzdem.

Anti-Abschiebungs-Protest verursacht langen Stau in Wien“. So lautete eine Schlagzeile in der Online-Version dieser Publikation am Dienstag. Übernommen wurde eine Meldung der Austria Presse Agentur, „Anti-Abschiebungs-Protest verursachte Megastau in Wien“ war die ursprüngliche Überschrift der APA. Auch oe24.at, die „Kleine“ und die „OÖN“ titelten ähnlich.