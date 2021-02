Zum zweiten Mal in Folge sind die ÖFB-Frauen bei einer EM-Endrunde dabei. Wie Rekordschützin Nina Burger die Entwicklung des Teams sieht, auf welche Youngster sie setzt und was es für einen Flow wie 2017 braucht.

Wien. Die ersten Gratulationen hat Nina Burger, wenn auch vorsichtig, schon am Freitag verschickt. Nach 14 Jahren im Nationalteam wusste sie genau, dass ein Sieg mit 14 Toren Unterschied in die Kategorie Wunder fällt. Ein solches blieb am Dienstag dann für Portugal aus, die ÖFB-Frauen bejubelten noch vor dem 1:0-Testsieg über die Slowakei in Malta das Ticket für die EM 2022 in England.