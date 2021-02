Zerrüttetes Vertrauen der EU in AstraZeneca

Der Impfstoffhersteller kämpft mit schwerem Imageschaden. Sogar die 27 EU-Chefs beraten nun darüber, wie es mit dessen Vertragstreue aussieht.

Knapp drei Monate nach dem feierlichen gemeinsamen Beginn der EU-weiten Impfkampagne gegen Covid-19 herrscht zwischen dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca und der Union dicke Luft. Am Donnerstag wird die Frage, ob der Konzern gegenüber der EU vertragsbrüchiggeworden ist, gleich von zwei Institutionen erörtert. Vorstandschef Pascal Soriot muss sich am Nachmittag vor den versammelten Ausschüssen für Umwelt und Gesundheit sowie Industrie und Forschung des Europäischen Parlaments dem Kreuzverhör der Abgeordneten stellen. Fast zeitgleich werden sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Union bei ihrem via Videokonferenz abgehaltenen informellen Europäischen Rat darüber austauschen, was bei der Bestellung und Lieferung der Impfstoffe nicht funktioniert hat und wen die Verantwortung dafür trifft.