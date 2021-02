Bayern München feiert einen 17-Jährigen

Jamal Musiala begeisterte beim 4:1 gegen Lazio als Torschütze und wird künftig für Deutschland auflaufen.

Rom/Wien. In der Liga hatten sich die Bayern zuletzt Schwächen geleistet, in der Champions League traten David Alaba und Co. hingegen wieder höchst souverän auf. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und auch verdient in der Höhe gewonnen“, sagte Trainer Hansi Flick am Dienstagabend nach der 4:1-Gala im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom.

In den Fokus rückte in Italiens Hauptstadt das große deutsch-englische Talent Jamal Musiala, das sich am Mittwoch für die DFB-Auswahl entschied. Der noch 17-Jährige krönte seinen Auftritt auf der Position des bald wieder coronafreien Thomas Müller mit seinem präzisen Flachschuss zum 2:0, mit dem er zum jüngsten Münchner Champions-League-Torschützen avancierte. „Wir freuen uns alle, dass Jamal eine gute Leistung gezeigt hat“, kommentierte Flick. Am Freitag wird der englische U21-Nationalspieler volljährig. Dann erhält er einen Profivertrag, vermutlich bis 2026, der ihn in den kommenden Jahren reich machen wird. Schon am Mittwoch erreichte Deutschlands Teamchef, Joachim Löw, die frohe Kunde, dass sich der in Stuttgart geborene Musiala gegen England und für den Karriereweg in der deutschen Auswahl entschied.

„Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden auch weiterhin schlagen. Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen“, sagte er sportschau.de. Löw hatte Ende Jänner nach einem Bundesligaspiel in München mit Musiala und dessen Mutter gesprochen und dem Jungstar die Perspektiven in der DFB-Truppe aufgezeigt. Er will ihn erstmals für die WM-Qualifikationsspiele Ende März nominieren.

Im zweiten Dienstag-Spiel gewann Chelsea bei Atlético Madrid nach einem Treffer von Olivier Giroud (68.) mit 1:0.

(APA/dpa)