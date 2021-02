Wie der Zensurapparat in China funktioniert

Ein sogenannter „Moderator“ packte über Methoden aus, wie die Volksrepublik mittels privater Tech-Firmen unliebsame Inhalte aus den sozialen Medien tilgt.

Li An hat sich nie wohl dabei gefühlt, Familienmitgliedern und Freunden von seinem früheren Beruf zu erzählen. Viele seiner Kollegen hatten Journalismus studiert, sind hochgebildet und würden sich als politisch liberal umschreiben. Und dennoch halfen sie als sogenannte „Content Moderators“ für das Pekinger Tech-Unternehmen „Bytedance“ dabei, politisch sensible Inhalte zu unterdrücken. „Wir fühlten alle, dass wir nichts dagegen tun konnten“, sagte Li, der unter einem Pseudonym gegenüber dem US-Fachmedium „Protocol“ erstmals Einblicke in den umfassenden Zensurapparat gab.