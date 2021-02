Russischer Ex-Beamter steht vor Auslieferung

Ein ehemaliger Abteilungsleiter des russischen Kulturministeriums soll von Wien nach Moskau gebracht werden. Er sieht sich als politisch Verfolgten.

Wer ist ein „Verräter“? Diese Frage wird im Fernsehstudio diskutiert. Die Gäste unterhalten sich vor den Kameras darüber, welchem russischen Beamten, Geschäftsmann oder Politiker sich ein solcher Vorwurf machen ließe. Ausgestrahlt wird das Diskussionsformat vom russischen Privatsender NTV, der dem Energiekonzern Gazprom gehört. In einer Folge, die am 19. November 2019 auf YouTube gestellt wurde, taucht ein Mann auf, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem anderen Land befindet: in Österreich. Dort hatte Boris Mazo ein paar Tage zuvor einen Antrag auf politisches Asyl gestellt. Ist er ein „Verräter“?