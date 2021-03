Drucken



Ein Wahrzeichen Georgiens: die georgisch-orthodoxe Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit (14./15. Jht.) vor dem Berg Kasbek (5047 Meter) an der Grenze zu Russland.

Die Wurzeln des Konflikts zwischen den Nachbarn Russland und Georgien. Besprechung eines interessanten historischen Buchs des deutschen Historikers Philipp Ammon durch den renommierten emeritierten deutschen Slawisten Karlheinz Kasper.

Das kleine Kaukasusland Georgien, eines der frühesten christlichen Länder der Welt, und die Riesenmacht Russland haben eine hochinteressante gemeinsame Geschichte - und seit langem ein ausgesprochen schwieriges Verhältnis zueinander.

Beide gehören demselben Glaubensbekenntnis an, haben Verbindungen bis ins Frühmittelalter. Angesichts des islamischen Drucks durch Perser und Türken fiel dem immer größer werdenden Russland in der Neuzeit allmählich eine Schutzmachtrolle zu, die es allerdings überspannte, als Ost-Georgien 1801 annektiert und das dortige Königshaus abgesetzt wurde. Die übrigen Teile Georgiens wurden im Lauf der nächsten Jahrzehnte bis in die 1860er-Jahre besetzt.

Nach einer kurzen Phase der Unabhängigkeit nach der Russischen Revolution 1917 wurde Georgien in die Sowjetunion eingegliedert - und im Zuge ihres Zerfalls 1991 wieder unabhängig. Just der Georgier Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili wurde als Josef Wissarionowitsch, genannt Stalin, zum gefürchteten, blutrünstigen Sowjet-Diktator von 1927 bis 1953. Und als solcher ein Hauptgegner Adolf Hitlers.

Stalin und seine Mutter, Gemälde von 1950. A. W. Kasantzewa/privat

Seit 1991 blieb das Verhältnis zwischen Russland und Georgien schwierig, zumal es Georgien tendenziell Richtung Westen und in die Nato zieht. 2008 gab es sogar einen kurzen Krieg, der in einer heftigen Niederlage der Georgier mündete. Heute hat das gebirgige Land, dessen Landschaft so schön ist wie die Küche berühmt, je nach Zählung oder Nicht-Zählung von Russland besetzter Gebiete etwa 57.000 bis 69.700 km2 bei 3,7 bis vier Millionen Einwohnern.

Russische Schwäche für Georgien

Aller Konflikte ungeachtet hatten die Russen immer eine Schwäche für Georgien, das milde, schöne Land mit seinen im Winter verschneiten Bergen und der suptropischen Schwarzmeerküste. Die Rede ist sogar vom „georgischen Paradiesgarten", wohin die Seelen von Russen, sofern sie es verdienen, ziehen - und nicht in den Himmel. Umgekehrt ist der Blick vieler Georgier auf Russland deutlich ressentimentgeladen.

Der deutsche Historiker und Slawist Philipp Ammon hat ein Buch über die Hintergründe des russisch-georgischen Konflikts geschrieben, das viele bisher unbekannte Einblicke in die Geschichte liefert - insbesondere, dass es ein hochgradig religiöses Element bei der beidseitigen Entfremdung gab. Aus eindeutig berufener Feder folgt hier nun eine Besprechung dieses Buches durch den renommierten emeritierten deutschen Slawisten Karlheinz Kasper:

Für die russischen Dichter von Puschkin bis Jewtuschenko waren Georgien und der Kaukasus ein Paradies, ein Sehnsuchtsland, manchmal aber auch ein Zufluchtsort. „In sowjetischer Zeit versteckten sich alle dort – Mandelstam wie Pasternak, Sabolozki wie andere, und so auch ich", schrieb Andrej Bitow 2003 in seinem „Georgischen Album".

Unvorstellbar, dass es im August 2008 zu einem Kaukasuskrieg zwischen Georgien und Russland kam. Die Kämpfe begannen, nachdem Georgien auf Drängen der USA versucht hatte, der NATO beizutreten. Die georgische Armee rückte gegen das nach Unabhängigkeit strebende Südossetien aus, sie wurde von russischen Truppen besiegt, Südossetien und Abchasien errangen ihre Unabhängigkeit.

Russische Schützenpanzer in der von Georgien abtrünnigen Region Südossetien, Sommer 2008. AFP

In seinem nach wie vor hochaktuellen Buch „Georgien zwischen Eigenstaatlichkeit und russischer Okkupation" gibt der deutsche Historiker Philipp Ammon eine Antwort auf die Frage, warum es in den Beziehungen zwischen Russland und Georgien seit Jahrhunderten immer wieder zu Spannungen und Auseinandersetzungen gekommen ist.

Georgiens gewaltiger Geschichts-Stolz

Einen nicht unwichtigen Aspekt des russisch-georgischen Konflikts sieht Ammon im georgischen Geschichtsstolz, werden die Georgier doch schon in der Genesis (als „Iberer" und „Mescheten") erwähnt. Tiefere Ursachen für die wiederkehrenden Konflikte zwischen Georgiern und Russen lagen nach Ammons Ansicht auch „in unterschiedlicher Mentalität und Kulturtradition". Georgien war nach Armenien das zweite Kaukasusland, in dem das Christentum (in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts) Staatsreligion wurde. Dies hat das wesentlich jüngere russische Christentum stark beeinflusst.

Von größerer Bedeutung ist aber die geopolitische Lage, die Georgien seit der Antike zu einem Spannungsfeld zwischen Ost und West macht. Seit Ausgang des Mittelalters befand sich das Land in einem Abhängigkeitsverhältnis zu zwei islamischen Mächten, im Osten zu Persien, im Westen zum Osmanischen Reich. Nach einem vierzigjährigen Krieg wurde Georgien in eine persische und eine osmanische Einflusssphäre aufgeteilt. Beide Mächte rekrutierten dort Sklaven und Söldner und förderten die Islamisierung. Das macht es verständlich, dass die georgischen Christen voller Hoffnung auf das große Russland blickten, das sich als „Drittes Rom" zur Schutzmacht über alle orthodoxen Christen erklärt hatte.

Klostermann

Philipp Ammon: Georgien zwischen Eigenstaatlichkeit und russischer Okkupation. Die Wurzeln des Konflikts vom 18. Jht. bis 1924. Mit einem Nachwort von Uwe Halbach. Klostermann. Rote Reihe 117, 238 S., kt., 29,80 €.

Akribisch listet Ammon alle Aktivitäten auf, die seit der Regierungszeit Iwans des Schrecklichen, Peters des Großen und Katharinas der Großen das georgisch-russische Bündnis festigten, ebenso die Rückschläge, die diese Entwicklung bremsten, etwa die vielen russisch-türkischen Kriege oder der Tod Katharinas. Deren Sohn Pawel zog die russischen Truppen aus dem Kaukasus ab, was die Georgier als Treuebruch und Verrat werteten. Als Alexander I. Georgien 1801 annektierte und eine Verwaltung nach russischem Muster etablierte, sahen sich die Georgier erneut gedemütigt. Überall im Land kam es zu antirussischen Aktionen.

Kränkungen im „paradiesischen Wonnegarten"

Ammons Analyse des Niederschlags der geschichtlichen Beziehungen zwischen Georgien und Russland in der Literatur und Kunst beider Länder macht krasse Unterschiede deutlich. Während die russischen Dichter des 19. und 20. Jahrhundert fast ausnahmslos Georgien als „paradiesischen Wonnegarten" wahrnahmen und kaum ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Einverleibung des Kaukasus aufkommen ließen, reflektierten die Georgier eher enttäuschte Hoffnungen und Kränkungen durch den großen Nachbarn. Auch der Kampf der Georgier um kirchliche Unabhängigkeit trug maßgeblich zur Entfremdung von Russland bei.

Während gegen Ende des Ersten Weltkriegs deutsche und türkische Truppen im Land operierten, erklärte sich Georgien für unabhängig. Als die Rote Armee in den Kaukasus vorrückte, waren es die georgischen Bolschewiki, die im Februar 1921 die kurze Phase der Unabhängigkeit des Landes beendeten. Den Verlauf der Ereignisse nach der Gründung der Georgischen SSR kommentiert Ammon mit dem Satz: „Zur Ironie der russisch-georgischen Geschichte gehört die Tatsache, dass sich Sprache, Kirche und Kultur Georgiens unter der Sowjetherrschaft zeitweise ungestörter entfalten konnten als unter dem Zaren."

Fülle bisher unbekannter Fakten

Das Buch vermittelt eine Fülle bislang unbekannter Fakten aus der langen Geschichte der russisch-georgischen Beziehungen und liefert eine überzeugende Erklärung für die Wurzeln des Konflikts zwischen Russland und Georgien. Der Verfasser, der eine tiefschürfende wissenschaftliche Analyse vorgelegt hat, geht auch auf Fragen ein, die den Laien interessieren dürften, wie die Figur Stalins oder die Rolle der georgischen Priesterseminare bei der Vorbereitung der russischen Revolution. Zu seinem Hauptanliegen gehört der Nachweis, dass Georgien auf Grund seiner geopolitischen Lage nach wie vor ein explosives Spannungsfeld zwischen Ost und West ist.

Zum Autor der Buches:

Philipp Ammon (*1975 in Erlangen, Bayern) studierte in Berlin, Kasan, Moskau und Tbilissi (Tiflis) Geschichte und Slawistik. Er ist Fellow Researcher am Centre for Military, Intelligence and Security Studies (CMISS) in Victoria (Kanada), lebt in Berlin und Tblissi.

Zum Autor der Besprechung:

Karlheinz Kasper (*1933 in Lippehne nahe Stettin, Provinz Brandenburg; heute: Lipiany, polnische Wojwodschaft Westpommern) ist einer der renommiertesten deutschen Slawisten. Er promovierte 1958 an der Humboldt-Universität Berlin zum Thema „Die Predigtliteratur der Kiever Rus als Spiegel der Zeit", habilitierte 1967 an der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit dem Thema „Der Erzähler in der russisch-sowjetischen kleinen Prosa 1956-1966".

Er lehrte an Schulen, Unis und Instituten der DDR und später der Bundesrepublik Deutschland, vor allem in Leipzig, und war auch in staatlichen DDR-Gremien mit Bezug auf Slawistik, Russische Sprache und Literatur tätig. Zuletzt war Kasper bis zu seinem Ruhestand 1998 an der Universität Leipzig als Professor für Ostslawische Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte. Schwerpunkte seiner Arbeit waren und sind etwa die russisch-sowjetische Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, aktuelle literarische Vorgänge in Russland sowie Übersetzungen russischer Werke ins Deutsche.

Diese Buchbesprechung samt Einleitung wurde umgesetzt von „Presse"-Redakteur Wolfgang Greber.