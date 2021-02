Nächste Runde im Streit um Betriebspensionen

Die Kürzung von Betriebspensionen empört die Betroffenen – und könnte Beispielswirkung für andere Unternehmen haben. Aber kann das überhaupt rechtens sein? Darüber soll nun die Finanzmarktaufsicht Klarheit schaffen.

Wien. Die Hunderten Pensionisten der Casinos Austria (Casag), denen der Glücksspielkonzern im Vorjahr die Kürzung ihrer Betriebspensionen um 30 Prozent angekündigt und ab Juli auch umgesetzt hat, geben nicht auf. Ihr Kampf geht an mehreren Fronten in die nächste Runde. Und dabei geht es um viel Geld – ein Pensionist verliert im Schnitt einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Verfahren laufen dazu in Wien, Vorarlberg und Kärnten, wo am Freitag weiterverhandelt wird.