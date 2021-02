Wo der Wohnbau das Klima am wenigsten belastet

Wenn Klimaziele konkret werden, wird es mühsam: Das zeigt der „Wärmewendecheck“, den „Global 2000“ am Donnerstag publiziert hat.

Es gibt einen Grundkonsens, der für die meisten Wohnungen und Häuser gilt: Für Wärme ist gesorgt. Aber damit hat sich’s auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn in den Bundesländern gibt es unterschiedliche Baunormen, andere Förderungsphilosophien und -höhen, selbstverständlich auch individuelle Raumplanungskonzepte. Kein Wunder also, dass es zwischen Bodensee und Waldviertel vielfältige Annäherungen an Bau und Sanierung von Wohngebäuden gibt. Und die schlagen sich in der Klimapolitk nieder.