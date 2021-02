via REUTERS

Archivbild: Armeniens Premier Paschinian zu Besuch in Moskau bei Präsident Putin.

Seit der Niederlage im Konflikt um Berg-Karabach ist Premier Paschinian unter Druck, Tausende Demonstranten fordern seinen Rücktritt - so wie auch das Militär. Paschinian ruft seine Anhänger zu eigenen Kundgebungen auf.

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinian sieht einen "Putschversuch", nachdem ihn das Militär in einer Erklärung zum Rücktritt aufgefordert hatte. Er habe Generalstabschef Onik Gasparian daraufhin "gefeuert", gab Paschinian am Donnerstag in einem Livevideo auf seiner Facebook-Seite bekannt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Paschinian rief seine Anhänger auf, sich auf dem Republiksplatz in der Hauptstadt Jerewan zu versammeln. Es war zunächst unklar, ob das Militär den Regierungschef tatsächlich mit Gewalt stürzen wollte, oder bloß seinen Rücktritt forderte.

Seit Tagen Proteste

Erst am Wochenende hatten Tausende Menschen bei neuen Protesten in Armenien den Rücktritt Paschinians gefordert. Bei einer Kundgebung am Samstag in der Hauptstadt Jerewan rief der frühere Ministerpräsident Wasgen Manukian seine Anhänger auf, "bereit für den Aufstand" zu sein. "Wir sollten bereit sein, die Macht blitzschnell zu ergreifen", sagte der 75-Jährige armenischen Medienberichten zufolge.

Die Opposition hat ihn als Nachfolger von Paschinian aufgestellt. Sie kündigte an, nun "ohne Unterbrechung" zu demonstrieren. Die Organisatoren der Proteste sprachen von bis zu 50.000 Teilnehmern an den Protesten. Bereits in den vergangenen Tagen waren mehrere Oppositionspolitiker festgenommen worden.

Am Wochenende machten Tausende Menschen ihrem Unmut über Premier Paschinian Luft. REUTERS

Eskalation seit jüngstem Konflikt um Berg-Karabach

Seit dem Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Berg-Karabach vor gut drei Monaten kommt es in der Ex-Sowjetrepublik zu Protesten der Opposition. Paschinian lehnte wiederholt einen Rücktritt ab. Er bot stattdessen Neuwahlen in diesem Jahr an. Die Opposition plant, die Abstimmung zu boykottieren, sollte der Ministerpräsident wie angekündigt erneut kandidieren. Sie macht ihn persönlich für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich.

In dem jüngsten Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan gab es vom 27. September bis 9. November insgesamt weit mehr als 4.700 Tote. Nach wie vor werden sterbliche Überreste von Soldaten und Zivilisten geborgen. Das islamisch geprägte Aserbaidschan holte sich weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Fast 2.000 russische Friedenssoldaten überwachen seit Mitte Oktober eine Waffenruhe.

