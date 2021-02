Hermès-Taschen als Gewinner der Pandemie

Die Taschen des französischen Luxusunternehmens konnten ihren Wert im Krisenjahr um 17 Prozent steigern. In den vergangenen zehn Jahren beträgt die Wertsteigerung sogar 108 Prozent.

Die Handtaschen des französischen Luxusunternehmens Hermès gehören zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Und das, obwohl Brancheninsider immer wieder das Ende der It-Bags und Handtaschen im Allgemeinen verlautbart haben. Als Gründe wurden Home-Office und das Wegfallen von Restaurantbesuchen und dergleichen genannt. Wer braucht schließlich auf dem Weg zum Supermarkt eine Handtasche, so die Argumentation.

Doch ganz richtig war die Rechnung wohl nicht. Laut einem Bericht des Immobilienberaters Knight Frank haben Hermès-Handtaschen andere Luxusartikel überholt und ihren Wert im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesteigert. Im Vergleich dazu stieg Wein um 13 Prozent und Autos mit Sammlerwert um 7 Prozent.

Noch deutlicher ist die Wertsteigerung in den letzten zehn Jahren, die 108 Prozent beträgt. Die Goldrendite steht im Vergleich dazu bei 29 Prozent.

Zielgruppe wächst weiter

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Aktien von Hermès International jetzt mit einem 51-fachen Termingewinn gehandelt werden und das Unternehmen mit 99 Milliarden Euro bewertet wird.

Auch die Zukunft sieht laut Experten für das Unternehmen rosig aus. Bei Knight Frank geht man davon aus, dass die Zahl der vermögenden Privatpersonen mit einem Nettovermögen von über 30 Millionen US-Dollar allein in den nächsten fünf Jahren in Asien um 39 Prozent zunehmen wird. Allein in China wird die Zahl bis 2025 um 46 Prozent steigen. Und viele von ihnen werden wohl ebenso in eine Tasche von Hermès investieren.

Den Rekord brach eine Auktion im November 2020. Eine extrem seltene Himalaya Kelly-Bag wurde bei Christie's in Hongkong für 437.000 Dollar verkauft.

(chrile)