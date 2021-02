Golf für Norwegens Loipen-Eremit

Jonna Sundling und Johannes Høsflot Klæbo sind die ersten Sieger der WM in Oberstdorf. Vor allem die Geschichte des Norwegers lässt aufhorchen: er hält tatsächlich Abstand. Immer.

Jonna Sundling und Johannes Høsflot Klæbo gewannen die ersten Goldmedaillen bei der Nordischen WM in Oberstdorf. Die 26 Jahre alte Schwedin und der 24 Jahre alte Topfavorit aus Norwegen setzten sich souverän in den Finalläufen der Langlauf-Sprints im klassischen Stil durch.

Für Sundling war es die Premiere, für Klæbo hingegen die erste Selbstbestätigung. Er hatte bereits in Seefeld 2019 fur Aufsehen gesorgt, Gold im Sprint, Teamsprint und in der Staffel geholt. Der 1,5 Kilometer im lange Sprint war auch gleich ein Vorgeschmack darauf, was in den Loipen des Allgäus in den nächsten Tagen zu erwarten ist: Internationale norwegische Meisterschaften. Klæbo gewann vor seinen Landsmännern Erik Valnes und Haavard Taugböl.

Der aus der Einöde kam

Klæbo liefert auch fern der Loipe genug Stoff, um Bücher über ihn zu schreiben. Er pflegte nämlich in den vergangenen Monaten ein regelrechtes Eremitenleben. Norwegens Team war aus Angst vor zu laschen Corona-Maßnahmen aus dem Weltcup ausgestiegen. Seine Wohnung in Trondheim tauschte er gegen ein Chalet im Skigebiet Skeikampen. In der Einöde empfing er zu Weihnachten weder Eltern noch Freundin. Gab es doch Bedarf, sich zu sehen, gelang es nur nach Quarantäne.

Er selbst trat bloß zu Trainingszwecken vor die Tür, wie man in Oberstdorf sehen konnte, stimmt seine Form. Und als er in den Weltcup zurückkehrte, ging er zumeist auch eigener Wege. Pardon, fuhr. Er reiste etwa nach Falun mit dem eigenen Auto an. Alleine freilich.

Klæbo ist der Superstar des Langlaufs. Als jüngster Tour-de-Ski-Sieger (2019) und dreimaliger Olympiasieger in Pyeongchang und jetzt fünffacher Weltmeister.

Langlauf, Klassik-Sprint, Männer (1,5 km):

1. Johannes H. Kläbo (NOR) 3:01,30 Min.

2. Erik Valnes (NOR) +0,66 Sek.

3. Haavard Solaas Taugböl (NOR) +0,80

Weiters: 43. Moser 59. Föttinger 64. Vermeulen 65. Mrkonjic (alle AUT), in Qualifikation out

Frauen (1,2 km):

1. Jonna Sundling (SWE) 2:36,76 Min.

2. Maiken Caspersen Falla (NOR) +2,32 Sek.

3. Anamarija Lampic (SLO) +2,35

49. Lisa Unterweger (AUT) in Qualifikation out