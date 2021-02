Deutschland nach Merkel: Eine europäische Dystopie?

Was kommt nach der 16-jährigen Amtszeit von Angela Merkel als deutsche Kanzlerin? Es braucht jedenfalls einen Reformschub.

Am 26. September 2021 wählt Deutschland den Bundestag. Irgendwann im November 2021 wird der Bundestag nach heftigen Verhandlungen der Parteien einen Bundeskanzler bzw. eine Bundeskanzlerin bestimmen. Angela Merkel wird es nicht mehr sein. Mit 16 Jahren im Amt als Bundeskanzlerin wird Merkel den Rekord von Helmut Kohl (1982–1998) einstellen – und länger als alle anderen in der deutschen Geschichte seit 1949 in dem Amt gewesen sein.