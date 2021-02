Es ist eine kleine Republik. Aber ist sie auch korrupt?

In diesem Land hängt fast alles mit allem zusammen. Auch in den aktuellen Justiz-Causen - von Blümel bis Brandstetter.

Schnallen Sie sich an, wir machen einen Schnelldurchlauf durch die österreichische (Justiz-)Politik: Wolfgang Brandstetter, alte schwarze ÖVP, verstand sich mit Sebastian Kurz so gut, dass ihn dieser zuerst zum Vizekanzler, dann zum Verfassungsrichter machte. Brandstetter, Ex-Justizminister, war Anwalt von SPÖ-Kanzler Werner Faymann, als es diesem in der Inseraten-Affäre an den Kragen zu gehen drohte. Nebenbei schrieb er ein Buch mit dem heutigen Neos-Abgeordneten Helmut Brandstätter, beide waren einst in derselben ÖH-Fraktion.