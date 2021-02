Datenschutzpanik kann im Kampf gegen das Coronavirus schaden

Aus vorhandenen Daten könnte man mehr über die Ausbreitung des Virus lernen – und daraus schließen, welche Lockerungen zu empfehlen sind.

Wo passieren die Ansteckungen mit Corona? In einer Phase, in der die Infektionszahlen wieder einmal steigen und zugleich der Ruf nach Öffnungen anschwillt, wird diese Frage immer drängender. Die Antworten sind erschreckenderweise kaum präziser als vor zehn Monaten. Wirklich gut wissen es nur die geschäftlich Betroffenen: Ein Berghüttenwirt zum Beispiel ist selbstverständlich überzeugt davon, dass das Ansteckungsrisiko in Berghütten völlig vernachlässigbar ist.