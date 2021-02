Leben und Werk der Beatles als Studium an der Uni in Liverpool - wo sonst? Mit Paul und Ringo als Pop-Professoren.

Der Hörsaal wird überlaufen sein, und womöglich werden auch Paul McCartney und Ringo Starr, die letzten Fossile des Fab-Four-Quartetts, als Gastdozenten des neuen Studiengangs auftreten und einen kleinen Gig geben. Für den Herbst hat die Universität Liverpool nämlich eine kleine Sensation angekündigt: Beatlesology als Unterrichtsfach in der Stadt an der Merseyside, wo laut PR angeblich der Genius loci in den Gassen um den Cavern Club weht.

Es ist ein „Teaser“ für all jene Studentinnen und Studenten, die zu Hause nach Wissen und Weisheit streben, im Pyjama im E-Learning vor Laptop, Pizzaschachteln und allerlei Flaschen vor sich hin vegetieren und versuchen, den Tag irgendwie totzuschlagen – mit dem Rundumservice von Streamingdiensten und Elektro-Beats als Hintergrundkulisse. Ob dabei Klassiker ertönen wie „Strawberry Fields Forever“ oder „The Long And Winding Road“?

Die Beatles sind in den Pop-Olymp aufgestiegen, die akademischen Weihen der Popkultur sind ihnen gewiss. Ungewiss dagegen, ob es eine Aufnahmeprüfung geben wird, ein Vorspielen und Vorsingen; oder Fragen wie in einem Pub-Quiz, wer denn nun der fünfte Beatle war und John Lennons erste Frau. Und ob die Pop-Professoren Paul und Ringo den Bachelor in Beatlesology verleihen werden, samt Brief und Siegel und einem kleinen Ständchen.