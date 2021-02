Wie Betriebe früher öffnen wollen

Trotz steigender Fallzahlen drängen Unternehmervertreter auf eine rasche Öffnung unter strengen Vorkehrungen. Tests, Masken und Abstand sollen es möglich machen.

Nun warten alle gespannt auf Montag: Da will die Regierung nach Beratungen mit Experten, Opposition und Ländervertretern entscheiden, wann es weitere Öffnungsschritte gibt. Ursprünglich war die Rede von ersten Lockerungen rund um Ostern gewesen. Mittlerweile schließt die Koalition eine frühere Öffnung von Lokalen nicht mehr aus („Die Presse“ berichtete). Die Wirtschaft bringt sich unterdessen in Stellung: Es sei nötig und möglich, sicher und rasch aufzusperren, am besten schon am 15. März. Aber wie? Ein Überblick.