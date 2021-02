Im Zillertal werden Kontrollen und Einschränkungen wegen Covid-19 mitgetragen, Schuldzuweisungen gleichzeitig abgelehnt.

So manch einer mag ein Déjà-vu erleben. Ein Tiroler Skiort. Bestätigte Fälle und Verdachtsfälle eines gefährlichen Virus – dieses Mal in mutierter Form. Und eine Abriegelung. Vom Ischgl-Vergleich möchte man in Mayrhofen aber nichts hören. „Wir haben seit einem Jahr keine Party”, so die Bürgermeisterin Monika Wechselberger. Coronamüdigkeit habe zwar auch um die Zillertaler Gemeinde keinen Bogen gemacht. Doch das Virus hat die Mayrhofner nun aus dem Winterschlaf gerissen.



„Durch die hohe Anzahl an Fällen werden wir darauf hingewiesen, dass wir wieder streng sein müssen.“ Von 45 aktiven Covid-Fällen (Stand Donnerstagvormittag) seien knapp 40 mit der südafrikanischen Mutante infiziert. Cluster sind in Kindergarten, Schule und Familien entstanden.

Mit Argusaugen blickt man zurzeit auf die Entwicklungen in Mayrhofen. Um eine weitere Ausbreitung der Mutation zu verhindern, wurde am Mittwoch eine Abschottung der Gemeinde verkündet. Handel, Skigebiete und Schulcampus werden geschlossen, die Bevölkerung zum zweimaligen PCR-Test aufgerufen.