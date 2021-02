Was die Staatsanwälte von Gernot Blümel wissen wollen

Der Finanzminister wird heute zum Verdacht der illegalen Finanzierung der ÖVP durch Novomatic befragt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) per offenem Brief aufgefordert, ihn doch einzuvernehmen. Das macht die WKStA vorerst nicht, dafür muss Finanzminister Gernot Blümel heute als Beschuldigter aussagen. Blümel hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen und wird das wohl auch heute machen. Vergangene Woche hat eine Hausdurchsuchung beim Minister stattgefunden, die Staatsanwälte können ihn mit dem konfrontieren, was dabei gefunden wurde.