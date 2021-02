Demokratie auf dem Rückzug: Die autoritäre Wende in Asien

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Ein Anhänger der Militärs in Burma bedroht einen Demokratie-Aktivisten. • REUTERS

Der Militärputsch in Burma ist Teil eines anti-demokratischen Megatrends in Asien. Die Entwicklung zeichnet sich seit längerer Zeit ab. Ein Überblick.

Soldaten in Kampfmontur, die auf Demonstranten schießen. Oppositionspolitiker, die über Nacht verschwinden: Dies gehört nun zum Alltag in Burma (Myanmar), wo bis vor wenigen Wochen noch von Demokratie zumindest geträumt werden durfte. Mit der Rückkehr der Generäle an die Macht folgt auch dieses südostasiatische Land einem traurigen regionalen Trend: In Asien scheint sich die Demokratie auf dem Rückzug zu befinden. Militärs herrschen wieder in Naypyidaw und Bangkok, von Manila über Colombo bis Neu-Delhi wird der Regierungsstil immer autoritärer.



Ist also der noch vor wenigen Jahrzehnten so hoffnungsvolle Traum einer demokratischen Wende in Asien ausgeträumt? Experten sehen dies differenzierter. So ortet der britische Asien-Spezialist James Crabtree eher eine immer weiter werdende „Kluft“ zwischen gefestigten Demokratien, wie in Japan, Südkorea oder Taiwan, und autoritär regierten Staaten.