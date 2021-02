Pharmakonzerne gegenüber EU in Erklärungsnot

Impfstoffe, Mutanten, Reisebeschränkungen: Die Staats- und Regierungschefs mühen sich an einer gemeinsamen Linie ab. Derweilen bleibt AstraZeneca im Visier der EU.

Nach einem Jahr der Pandemie steht die Europäische Union vor demselben Grundproblem wie ehedem: Lippenbekenntnissen über Solidarität werden von der epidemiologischen Realität über den Haufen geworfen. Jede Regierung macht, was sie für richtig hält.



So stand der informelle Europäische Rat der 27 Staats- und Regierungschefs, der am Donnerstagnachmittag via Videokonferenz begann, unter keinem guten Stern. Zwar sinken derzeit die Ansteckungsraten in 20 der 27 Mitgliedstaaten. Doch das ist bedeutungslos, weil die Lage in den sieben anderen sich zuspitzt. Tschechiens Ministerpräsident, Andrej Babiš, sprach von einer „Katastrophe“, auf welche die Krankenhäuser seines Landes zusteuerten, falls keine weiteren Verschärfungen der Einschränkungen des täglichen Lebens beschlossen würden, wie das am Donnerstag auch geschah.

EU-Impfzertifikat weit weg

Schweden, das lange Zeit stolz auf seinen liberalen Umgang mit der Seuche war, setzte am Mittwoch seine seuchenpolitische Kehrtwende fort und verkürzte ebenso die Öffnungszeiten für Restaurants und Bars sowie die Zahl der Personen, die sich zur selben Zeit in einem Geschäft aufhalten dürfen. Belgiens Regierungschef, Alexander De Croo, zeigte sich wiederum vom verärgerten Brief der Europäischen Kommission unbeeindruckt und erklärte, die Entscheidung seiner Regierung, nicht notwendige Reisen bis auf Weiteres komplett zu verbieten, sei von den Fakten gestützt.

Die französisch-deutsche Grenze wiederum darf man, so man nicht Grenzgänger ist, ab dem Wochenende nur mehr unter Vorweis eines negativen PCR-Tests überqueren. Und eine klare Antwort darauf, wie einheitliche Impfzertifikate in der Union aussehen sollen und welche Rechte beziehungsweise Privilegien sich an ihren Besitz knüpfen, ist ebenfalls noch in weiter Ferne.

Doch die wichtigste Frage, mit welcher sich die 27 Chefs am Donnerstagnachmittag herumschlugen, war jene, wie mehr Impfstoffe zu beschaffen seien – und woran es liegt, dass die Hersteller nicht so viel liefern, wie sie versprochen haben. Der Antwort darauf kamen die Europaabgeordneten zeitgleich ein bisschen näher. In ihrer Anhörung der Vorstandschefs von AstraZeneca, Novavax, Moderna und Curevac wurde schnell klar, dass die Neuartigkeit der Impfstoffe und der kolossale globale Bedarf nach ihnen die Industrie überfordert hatten.

„Vor einem Jahr hatte Moderna keine Lieferkette in Europa. Wir hatten kein fertiges Produkt“, sagte Stéphane Bancel von Moderna. „Normalerweise dauert es vier bis fünf Jahre, um eine funktionierende Lieferkette aufzubauen. Und wir haben kein Inventar. Das bedeutet, dass jeder noch so kleine Unfall, eine kaputte Pumpe oder ein Fehler eines Mitarbeiters, die komplette Produktion stoppt.“

AstraZeneca-Chef windet sich

Besondere Aufmerksamkeit erhielten die Aussagen von Pascal Soriot, dem Vorstandschef von AstraZeneca. Dessen Lieferausfälle haben alle Mitgliedstaaten vor enorme Probleme gestellt, ihre nationalen Impfpläne einzuhalten. „Ich bin auch enttäuscht, dass der geringere Output in unseren europäischen Fabriken unsere Fähigkeit zu liefern beeinflusst hat“, sagte er gleich zweimal auf die konkrete Frage, wieso sein Unternehmen 60 Prozent weniger als zugesagt an die EU liefert, obwohl die Verträge mit der EU und dem Vereinigten Königreich zeitgleich geschlossen wurden.

40 Millionen Dosen werde AstraZeneca bis Ende März liefern können, versprach er: weniger als die Hälfte dessen, was zugesagt war. Und wieso hat AstraZeneca Dosen aus seinen europäischen Werken an die Briten exportiert, während keine Dosen aus britischen Werken an die EU gehen? Soriot wand sich heraus: Die britische Produktionskette sei auf 65 Millionen Personen ausgerichtet, in der EU gebe es 450 Millionen Menschen. Britische Produktion auf den Kontinent zu leiten „hätte also keine große Auswirkung gehabt“.