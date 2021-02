Brandstetter und Pilnacek beschuldigt

Der Verdacht gegen Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter und Sektionschef Christian Pilnacek lautet auf Geheimnisverrat. Beiden Beschuldigten wurden elektronische Geräte abgenommen.

Das brisante Ermittlungsverfahren läuft gegen zwei Personen: gegen den früheren Justizminister und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und gegen den Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek. Beide werden von der Staatsanwaltschaft Wien als Beschuldigte geführt. Der Verdacht: Das Duo (Brandstetter als Justizminister) könnte Interna aus dem Strafverfahren zum Wiener Heumarkt-Bauprojekt an den Unternehmer Michael Tojner verraten haben.



Brandstetter, ein auf Strafrecht spezialisierter Spitzenjurist, war von 2013 bis 2017 – auf Vorschlag der ÖVP – Justizminister, zuletzt auch Vizekanzler. Aktuell ist er Richter am Verfassungsgerichtshof. Am Donnerstag bekam er ebendort „Besuch“ von einem Ermittler. Dieser hatte eine Sicherstellungsanordnung mit. In weiterer Folge gab der Ex-Minister (außerhalb des VfGH) seinen Laptop ab. Dieses Schicksal teilte er mit Pilnacek. Auch dem Sektionschef wurden elektronische Geräte abgenommen. Laut „Presse“-Informationen musste er sein Handy und seinen Laptop abgeben. Der konkrete Vorwurf: Verletzung des Amtsgeheimnisses.