Wieder Notlandung einer Boeing 777

Die Maschine, die am Weg von Hong Kong nach Madrid gewesen ist, musste in Moskau landen. Erst am Wochenende kam es zu schweren Zwischenfällen bei zwei verschiedenen Boeing-Modellen.

Es kam neuerlich zu einem Zwischenfall mit einer Boeing 777. In Moskau musste am frühen Freitagmorgen (4.44 Uhr Lokalzeit) eine Maschine mit Triebwerksproblemen notlanden. Das meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Es handelte sich um einen Cargo-Flug von Hong Kong nach Madrid. Durchgeführt wurde er von er von „Rossiya Airlines“. Der genaue Triebwerkstyp ist bislang unbekannt. Denn weder von der Fluglinie noch von Boeing gibt es bisher eine Stellungnahme. Es dürfte keine Verletzten geben.

Die Notlandung sorgt dennoch für Aufsehen. Denn erst am vergangenen Wochenende ist es bei zwei verschiedenen Boeing-Modellen zu Schäden mit herunterfallenden Triebwerksteilen gekommen. Eine Boeing 777 der US-Fluggesellschaft United Airlines mit 241 Menschen an Bord musste deshalb ungeplant in Denver landen. Dabei schluegen große Trümmerteile unter anderem direkt neben einem Haus ein. Ebenfalls am Samstag verlor eine Boeing 747-400 bei einem Cargo-Flug des Charterfliegers Longtail Aviation kurz nach dem Start in Maastricht Metallteile. Dabei wurden nach Medienberichten eine Frau leicht verletzt und Autos beschädigt. Die Maschine brach den Flug nach New York ab und landete in Lüttich. In beiden Flugzeugtypen ist das Triebwerk PW4000 von Pratt & Whitney verbaut.

Flugzeuge sollen am Boden bleiben

Daraufhin ordnet die US-Flugbehörde FAA die Inspektion aller 777-200-Flugzeuge mit Pratt & Whitney-Triebwerken an. Die Betreiber müssen eine Wärmebildinspektion der großen Titan-Schaufeln an der Vorderseite des Triebwerks durchführen. Der Zwischenfall beim United Flug dürfte auf Materialermüdung zurückzuführen sein. Boeing rief Airlines auf, die insgesamt 128 Flugzeuge am Boden zu lassen.

In der EU sind nach Auskunft der europäischen Flugaufsicht EASA keine Flieger mit dem strittigen Triebwerk in Betrieb - und zwar weder Maschinen, die in der Union registriert sind, noch Maschinen aus Drittstaaten.

(Bloomberg/APA/Reuters/dpa)