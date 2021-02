Erste Group mit Gewinneinbruch 2020

Österreichs größte Bank verzeichnet im Vorjahr einen Gewinneinbruch von über 46 Prozent, schlägt sich aber besser erwartet. Außerdem soll eine Dividende ausgeschüttet werden.

Wegen hoher Vorsorgen für mögliche Kreditausfälle hat die Erste Group ihren Gewinn 2020 halbiert. Unterm Strich blieben rund 783 Millionen Euro stehen, nach 1,47 Milliarden Euro im Jahr davor, teilte die Bank am Freitag mit. 1,3 Milliarden Euro hat die Bank 2020 als Risikovorsorge zurückgelegt. Dennoch plant das Institut, eine Dividende in Höhe von 50 Cent pro Aktie ausschütten. Zusätzlich soll ein Euro je Aktie für eine potenzielle Sonderdividende reserviert werden.

Operativ blieben die Ergebnisse dagegen stabil. Der Zinsüberschuss stieg um 0,6 Prozent auf rund 4,8 Milliarden Euro, der Provisionsüberschuss ging um 1,2 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro zurück. Das Kundenkreditvolumen legte um 3,6 Prozent auf 166,1 Milliarden Euro zu, die Einlagen stiegen um 9,9 Prozent auf 191,1 Milliarden Euro.

Nettogewinn soll 2021 erhöht werden

Nach dem Gewinneinbruch im Coronajahr 2020 will die Erste Group ihren Nettogewinn im laufenden Jahr wieder steigern. Auch die Risikokosten sollen wieder zurückgehen, wenngleich die Quote der notleidenden Kredite etwas ansteigen dürfte, hieß es am Freitag.

Der Anteil notleidender Kredite (non-performing loans/NPL)

verschlechterte sich bis Ende 2020 von 2,5 auf 2,7 Prozent. Für

heuer wird ein weiterer Anstieg der Quote auf drei bis vier Prozent

gesehen. Vor allem das Auslaufen der staatlichen

Unterstützungsmaßnahmen dürfte die NPL-Quote belasten.

Dennoch sollen die Risikokosten heuer auf maximal 65 Basispunkte

des durchschnittlichen Bruttokundenkreditvolumens sinken, 2020 lagen

sie bei 78 Basispunkten. Eine genaue Prognose sei jedoch „im

aktuellen Covid-19-Umfeld schwierig”, schreibt die Bank im Ausblick.

